Можайск, Московская область, 5 сентября, 2018, 10:20 — ИА Регнум. В Московской области в результате столкновения пассажирского микроавтобуса, следовавшего из Белоруссии в Москву, и грузового автомобиля погиб один человек и еще более десяти пострадали, передает 5 сентября «Пятый канал».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что ДТП произошло утром на 137-м километре трассы М-1 в районе подмосковного Можайска. По сведениям телеканала, в аварии погибла женщина, несовершеннолетних среди пострадавших нет. Девять человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, один из пострадавших в аварии от медицинской помощи отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Ставропольском крае в результате аварии с участием пассажирского автобуса пострадали четыре человека. В ГИБДД сообщили, что водитель автобуса, следовавшего рейсом «Баку — Краснодар», допустил попутное столкновение с грузовой «Газелью».

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