Киев, 5 сентября, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Вспышка менингита зафиксирована в Закарпатской области, сообщает 5 сентября УНИАН.

Кете Кольвиц. Женщина с мёртвым ребенком (фрагмент). 1937

Согласно сообщению, в больницах наблюдаются девять детей и одна женщина. У восьми из них был подтвержден диагноз «менингит». Также от болезни уже умерла девочка восьми лет, ее брат попал в реанимацию. В селе Порошково, где была вспышка, на карантин закрыли школу и детский сад.

Напомним, ранее на Украине зафиксировали эпидемию кори, однако в последние три недели процент заболевших постепенно снижается. С начала 2018 года в стране заболели корью 30,363 тыс. человек, из них больше половины — дети. При этом минздрав Украины уже успел обвинить в распространении болезни «русских троллей».