Канберра, 5 сентября, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Министр обороны Австралии Кристофер Пайн не согласен с критикой по поводу того, что американский F-35 уступает российскому истребителю Су-35, сообщает индонезийское информационное агентство Sindonews.

Acc.af.mil Истребитель F-35

Австралия заплатила около 17 млрд долларов, чтобы получить 72 единицы истребителей из США.

Кристофер Пайн заявил, что он на сто процентов уверен, что истребитель НАТО — самое смертоносное оружие в мире.

Комментарий министра был вызван недавней критикой со стороны австралийского журналиста Роберта Готлибсена и бывшего пилота австралийских ВВС Питера Гуна.

Питер Гун рассказал, что он «провел симуляцию», которая показала, что новые российские истребители Су-35, купленные Китаем, быстрее, чем австралийские истребители F-35, купленные в США.

В тоже время Роберт Готлибсен выступил с резкой критикой в адрес оборонной промышленности Австралии. По его словам, австралийские истребители устарели перед новыми российскими и китайскими самолетами, которые могут летать все быстрее и выше.

В ответ на обвинения Кристофер Пайн заявил, что каждый пилот, который летает на F-35A, согласен с тем, что эта платформа является самой смертельной и может составить конкуренцию другим.

«Те, кто критикуют эти истребители, просто не имеют доступа к той информации, которой обладает австралийское правительство», — подчеркнул министр.

Напомним, сверхманевренный истребитель Су-35 поколения 4++ разработан опытно-конструкторским бюро П. О. Сухого.