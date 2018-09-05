Чебоксары, 5 сентября, 2018, 10:10 — ИА Регнум. В столице Чувашии будет реконструирована не только фонтанная группа возле универмага «Шупашкар», которая не видела ремонта с советских времён, но и прилегающая территория. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Напомним, что данная территория по итогам рейтингового голосования набрала наибольшее число голосов.

Фрагмент техзадания

В качестве заказчика определено столичное муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства». Победитель должен будет провести реконструкцию территории, прилегающей к универмагу «Шупашкар». Стоимость работ оценили в 26 403 360 рублей. Данные средства выделяются из федерального, республиканского и муниципального бюджетов на благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках программы города Чебоксары «Формирование современной городской среды».

Согласно техническому заданию, работы будут проводиться в пять этапов. Будут демонтированы фонтаны и обновлено дорожно-тротуарное покрытие, организовано наружное освещение и установлены малые архитектурные формы — в частности, цветники, велопарковка, парковый диван и диван в форме «зигзаг», стол с зонтом и стулья, а также комплект «Петергоф». Завершатся работы озеленением территории.

Напомним, в рамках указанной программы также будет реконструирована фонтанная группа возле универмага «Шупашкар». На это предусмотрено почти 30 млн рублей за счёт средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Работы включают в себя десять этапов. Существующие конструкции будут разобраны, проведут трубопроводы, построят насосную станцию, наружные сети водопровода и канализации, поставят электросиловое оборудование. У фонтанов будет подсветка.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в ходе рейтингового голосование горожане выбрали три проекта для первоочередного благоустройства из 18 предложенных. По итогам подсчёта наибольшее число голосов отдано площадке с фонтанами возле универмага «Шупашкар», набравшей 36,45% голосов.

Напомним, в 2018 году в Чувашии на поддержку программ формирования комфортной городской среды предусмотрено 263 млн рублей средств из федерального бюджета, на обустройство мест массового отдыха (парков) — 5 млн рублей.