Сеул, 5 сентября, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Полное разминирование демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, займет около 200 лет, заявил 5 сентября представитель южнокорейской армии в эфире радиостанции KBS.

Rishabh Tatiraju Демилитаризованная зона на границе КНДР и Южной Кореи

При этом данные расчеты могут быть реализованы только с учетом того, что к разминированию будут привлечены все имеющиеся в стране инженерные подразделения, отметил военный.

Поэтому, подчеркнул он, необходимо создать специальный центр по ликвидации мин в рамках подготовки к совместным мирным проектам двух стран.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне.

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