Уфа, 5 сентября, 2018, 10:09 — ИА Регнум. В Башкирии подземные толчки ощущались в Уфе, а также на территории Белорецкого и Салаватского районов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

(сс) Ante Aikio Землетрясение

Толчки были в районе 02:00 мск на протяжении нескольких минут. Сила их не уточняется, но отмечается, что нарушений в работе водоснабжения, а также газо‑ и электрообеспечения нет. Также обошлось без погибших и пострадавших.

После землетрясения был срочно собран оперативный штаб республиканского управления МЧС.

Напомним, эпицентр землетрясения был в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Там сила толчков достигала 5,5 балла.