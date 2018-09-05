Рыбинск, Ярославская область, 5 сентября, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Назначен генеральный директор ГП ЯО «Северный водоканал» — им стал Станислав Маклаков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Фото с сайта ГП «Северный водоканал» Станислав Маклаков

По образованию Станислав Маклаков экономист — управленец.

Его трудовая деятельность началась в 1999 году с должности тренера-преподавателя в ДЮСШ № 7 Тутаева. В трудовой биографии также работа на руководящих должностях в частных предприятиях, руководство муниципальным учреждением «Теплоэнергосеть» Тутаев.

В 2009—2011 годах Станислав Маклаков исполнял обязанности главы Тутаевского района. Согласно данным ЕГРЮЛ, Маклаков является учредителем ряда компаний, зарегистрированных в Ярославской области: «Группа компаний «Аэрокосмические технологии», «Первая светодиодная компания», «Ярснаб». До того, как возглавить «Северный водоканал», Станислав Маклаков являлся первым заместителем генерального директора этого предприятия.

Новый директор первоочередной задачей считает подготовку к новому отопительному сезону и обеспечение бесперебойной работы в зимний период.