Вашингтон, 5 сентября, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Главу Пентагона Джеймса Мэттиса призвали покончить с главой Сирии Башаром Асадом после сообщений о предположительной химической атаке в населенном пункте Хан-Шейхун провинции Идлиб. Такой приказ якобы отдал президент США Дональд Трамп в апреле 2017 года. Об этом сообщает газета The Washington Post, приводя фрагменты из книги члена редколлегии издания Боба Вудворда.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам сотрудника СМИ, глава Белого дома, возложивший отвественность за химатаку на руководство Сирии, позвонил Мэттису и стал требовать ликвидировать Асада.

«Давайте… убьем его (Асада), — сказал Трамп. — Давайте атаковать».

Мэттис, в свою очередь, якобы заверил американского лидера в том, что лично займется этим вопросом. После этой беседы глава Пентагона повесил трубку и сказал старшему помощнику, что подобных действий предпринимать не будет.

«Ничего подобного мы (вооруженные силы США) делать не будем», — сказал глава Пентагона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля 2018 г. США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии. Атаке подвергся ряд военных и гражданских объектов на территории арабской республики. Таков был ответ на якобы применённое правительственными войсками Сирии в городе Дума в Восточной Гуте химическое оружие против мирного населения.

Читайте также: Путин сделал заявление в связи с ракетным ударом США по Сирии