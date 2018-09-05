Челябинск, 5 сентября, 2018, 10:00 — ИА Регнум. В Челябинской области из-за подземных толчков оказались повреждены некоторые школы и детские сады. Об этом сообщают очевидцы.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Основной удар стихии пришёлся на Катав-Ивановский район. Там был эпицентр землетрясения, а сила толчков достигала 5,5 баллов. В местной больнице по стенам пошли трещины. Пациентов и персонал эвакуировали.

Напомним, ранее в Катав-Ивановском районе был введён режим ЧС. А землетрясение докатилось до Башкирии и Свердловской области.