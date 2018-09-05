Ярославль, 5 сентября, 2018, 09:51 — ИА Регнум. В Ярославле на улицах города появились в большом количестве плакаты «Вор должен сидеть в тюрьме, а не в кресле мэра». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Плакат в Ярославле

Плакаты подписаны как агитационный материал кандидата от «Справедливой России» по 3 одномандатному округу Константина Климсона и содержат сведения об оплате их изготовления в количестве 100 штук из избирательного фонда кандидата.

Плакаты развешены на городских заборах, причем не в округе, где избирается кандидат, а в разных района города — Дзержинском, Заволжском, Красноперекопском и Фрунзенском. Они появились 4 сентября в Дзержинском районе. Большая часть плакатов были демонтированы сотрудниками администрации Дзержинского района и переданы в полицию. По информации источников ИА REGNUM, полиция вернула Константину Климсону его агитматериалы в тот же день.

Сам Константин Климсон сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что в настоящее время находится в отделе полиции Красноперекопского района, где решает вопрос о возврате очередной партии баннеров.

В партии «Справделивая Россия» сообщили, что не имеют отношения к скандальным плакатам, это личная инициатива Климсона.

«Это абсолютно не было согласовано с нашей партией, на эту темы мы с ним не разговаривали», — сказал корреспонденту ИА REGNUM лидер ярославского городского отделения «Справедливой России» Анатолий Каширин.

Ранее Константин Климсон не был известен в публичном пространстве Ярославля и области, не было заметно и его агитации в масштабах округа. Не исключено, что появление этих плакатов направлено против действующего мэра города Владимира Слепцова.

В областной избирательной комиссии корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что жалоб на плакат не поступало, хотя размещение агитматериалов на заборах без согласия собственника (а им является как раз мэрия Ярославля) незаконно.