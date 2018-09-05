Киев, 5 сентября, 2018, 09:24 — ИА Регнум. На 18% может сократиться население Украины к 2050 году из-за трудовой миграции по данным ООН, сообщает 5 сентября «112 Украина».

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Вымирающая деревня

Украинское издание приводит в пример слова депутата Верховной рады ВадимаРабиновича. Он отмечает, что если в 1992 году на Украине проживали 52 млн человек, то сегодня — 38 млн с учетом Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) и российского Крыма. Без учета этих территорий население Украины сокращается до 33 млн человек.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно с Украины эмигрируют около 1 млн жителей.