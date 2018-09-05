Трамп хотел «убить диктатора», Порошенко живёт обещаниями: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 сентября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- У России есть вопросы по РСДМ и СНВ-3;
- Трамп предлагал «убить диктатора» ещё в 2017 году;
- Сахалинцы высмеяли протест Японии из-за праздника Победы на Курилах;
- Порошенко «вскружили голову» обещания принять Украину в НАТО;
- Нефтяной рынок не доверяет синоптикам, рубль продолжает ослабевать.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM слушайте в 14:00 мск.
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