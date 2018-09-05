Пхеньян, 5 сентября, 2018, 09:19 — ИА Регнум. На похороны северокорейского физика-ядерщика Чу Гю Чхана, возглавлявшего комитет по машиностроению Трудовой партии Кореи, прибыл глава КНДР Ким Чен Ын. Фото главы государства опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Публикация ЦТАК примечательна в силу того, что ранее ряд южнокорейских СМИ отметил — Ким Чен Ын не появлялся на публичных мероприятиях более двух недель. В публикации южнокорейского агентства Yonhap говорилось о том, что северокорейские СМИ перестали публиковать новости с упоминанием главы КНДР с 21 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, который «исчез» из публичного пространства в середине августа, снова появился на публике.

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