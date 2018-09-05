Барнаул, 5 сентября, 2018, 09:15 — ИА Регнум. В самый разгар уборочной кампании на Алтае алтайским аграриям перечислили лишь шестую часть правительственных компенсаций за рост цен на ГСМ — 51 миллион рублей из 336 причитающихся. Такой вывод можно сделать из официального сообщения правительства Алтайского края.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Денег привалило

При этом власти особо подчёркивают, что тему удорожания горюче-смазочных материалов поднимал врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко в ходе рабочих встреч с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и его профильными заместителями.

Однако если судить по словам первого вице-спикера Александра Жукова («Eдиная Россия»), заявившего, что в распределении этих денег сохранена та же пропорция, что и в распределении субсидий на погектарную поддержку по субъектам, то выходит, дело вовсе не в теперешних заслугах краевых чиновников — погектарная поддержка формировалась задолго до назначения Виктора Томенко.

Напомним, цена моторного топлива в России наиболее заметно стала расти в апреле — мае 2018 года, как раз тогда, когда аграрии наиболее всего нуждались в ГСМ для проведения посевной кампании. Если участь, что доля затрат на ГСМ в производстве сельхозпродукции в среднем составляет 10−20%, то цена зерновых, по разным оценкам, должна была подняться примерно на 10−15%. Однако же за тонну пшеницы 3 класса на Алтае дают всё те же 7 тысяч рублей за тонну.

Как уже сообщало ИА REGNUM, распоряжением правительства Алтайскому краю выделена самая большая сумма компенсации за взлетевшую цену ГСМ — 336 млн руб., тогда как аграриям Ростовской области полагается 311 млн руб., Оренбургской области — 237 млн руб., Республике Крым — 49,5 млн руб.

По данным регионального Минсельхоза, на 4 сентября в Алтайском крае убрано порядка 550 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 17%. Валовой сбор составляет порядка 1,160 млн тонн.