Владивосток, 5 сентября, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Врио губернатора Андрей Тарасенко высказался против передачи рейсов из Приморья по фиксированным тарифам от «Аэрофлота» дочерней компании «Россия». Об этом он заявил на пресс-конференции в среду, 5 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sergey Kustov Самолёт «Аэрофлота» в полёте

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«Никто «Аэрофлот» с рейсов не снимает. Мы решим этот вопрос», — сказал глава региона.

Андрей Тарасенко пояснил, что намерен поднять этот вопрос на совещании с помощником президента РФ Игорем Левитиным, которое состоится во Владивостоке перед заседанием Госсовета.

«Решим вопрос по взлетной полосе. Обговариваем ее капремонт. И буду поднимать вопрос по «Аэрофлоту». Чтобы не было больше разговоров, что он хочет «улететь», — сказал журналистам врио губернатора Приморья.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» заявил, что хочет передать почти все свои рейсы по фиксированным тарифам дочерней авиакомпании «Россия». Перемены коснутся в том числе дальневосточных направлений. Изменения вступят в силу с 28 октября, исключение составит только рейс Москва — Владивосток, который компания оставляет за собой минимум до весны 2019 года.

Жителей Дальнего Востока возмутила эта новость, ведь условия, обслуживание на «России» значительно уступают «Аэрофлоту».

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