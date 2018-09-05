Кемерово, 5 сентября, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Владимир Макута в очередной раз избран главой Таштагольского района Кемеровской области — муниципальное образование он возглавил в шестой раз, район — в третий.

Администрация Таштагольского района Кузбасса Владимир Макута

Как сообщили ИА REGNUM в районной администрации, сегодня, 5 сентября, Владимир Макута зачитал присягу перед таштагольским советом народных депутатов.

По официальным данным, 57-летний Владимир Макута — уроженец села Преображенка Тяжинского района Кузбасса. Он имеет два высших образования: окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт («зооинженер») и Новосибирский государственный аграрный университет (инженер-механик по специальности «Механизация сельского хозяйства»). Ему присуждена учёная степень кандидата сельскохозяйственных наук.

Макута трижды (с 1997 года) избирался главой администрации города Таштагол. Позже муниципальное образование было преобразовано в Таштагольский муниципальный район. В 2008 году и 2013 году Владимир Макута победил в выборах на должность главы района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Кемеровской области пройдут выборы губернатора. Они назначены после досрочной отставки Амана Тулеева. Тулеев покинул пост в апреле, спустя неделю после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Цивилёв.