Москва, 5 сентября, 2018, 07:51 — ИА Регнум. В Москве у художника Большого театра украли 400 тыс. рублей. Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в правоохранительных органах.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж.Леонид Гайдай. 1971.СССР Мошенник

По словам источника, 25-летняя жительница столицы, работающая в Большом театре художником по гриму, обратилась на днях в ОВД «Ховрино».

Девушка рассказала, что 3 сентября неизвестный мужчина позвонил ей по объявлению о продаже мольберта, которое она разместила в интернете примерно полгода назад.

«(Злоумышленник) предложил купить товар, — сказал источник. — Для перевода денег «покупатель» попросил продиктовать номер банковской карты потерпевшей».

Отмечается, что после того, как девушка продиктовала номер карты, со счета заявительницы было списано 400 тыс. рублей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют данную информацию.

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