Екатеринбург, 5 сентября, 2018, 07:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге конкурсная комиссия 5 сентября может отобрать кандидатов, которых представят городской думе на пост главы города. Заседание комиссии уже началось, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Всего комиссия отберёт не менее двух кандидатов. Их и представят депутатам городской думы. Возможно, на своём первом заседании, которое состоится в конце сентября, мэр будет избран.

Напомним, на пост главы города документы подали 19 кандидатов. Заявки принимали в июле, а в первые три дня августа с кандидатами прошли собеседования.