Москва, 5 сентября, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Росалкогольрегулирование (РАР) намерено обсудить с Министерством финансов РФ возможность введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, заявил в интервью РИА Новости глава РАР Игорь Алешин.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Пиво

По его словам, в ведомство уже обращались участники пивоваренного рынка с соответствующим предложением.

«Поэтому мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», — заявил Алешин.

Напомним, в 2013 году в России вступил в силу закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», согласно которому запрещена реализация табачной продукции по цене, которая ниже минимальных розничных цен и выше максимальных розничных цен, установленных законодательством.

Читайте также: Эксперты подсчитали, на сколько подорожала водка с начала года