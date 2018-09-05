Южно-Сахалинск, 5 сентября, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Жители Сахалина и Курильских островов высмеяли в социальных сетях протест Японии по поводу памятных мероприятий на Курилах, посвященных 73-летию Курильской десантной операции и окончанию Второй мировой войны. Сахалинцы и курильчане в шутку напомнили соседям, что слать протесты тем следовало в 1945 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Булдаков Акция «Бескозырка» — венки на воде в память о павших

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На заявление официального Токио по поводу обеспокоенности усиления присутствия российских войск на российских же Курилах островитяне отреагировали шутками в социальных сетях.

«Опоздали ребята. Им в 1945-м надо было протесты слать. Ещё и без Хоккайдо бы остались».

«Так и сегодня хорошая идея. Я был на Хоккайдо, красивый остров, было бы неплохо, если он был бы наш».

«Вот именно. Японцам неплохо было бы вообще помолчать по поводу Курил со своими протестами. И чем быстрей они это поймут, тем для них будет лучше».

«Ой-ой, как страшно. Пойду рыдать и прятаться — японцы нам прислали новый протест по поводу нашего праздника на наших Курилах. Что ж теперь будет-то!»

«У японцев там Джеби бед натворил. Заметили? Как они нам какой-нибудь протест по поводу наших Курил, так у них обязательно ураган или тайфун. Они что — совсем не суеверные?»

«Ребята! Да пусть они протестуют, сколько хотят. Все равно ничего не получат».

«Вот именно. Наши истребители на Курилах. И еще к Новому году прилетят. А ведь 20 лет авиации военной не было на Курилах. Вот это и есть результат всех этих японских протестов, санкций и прочих нот и обращений. Хоть и говорят, что «Восток — дело тонкое», а японцы оказались не так уж мудры, что пошли в русле американской политики, не просчитав наш ответ. А признаться, что сглупили, гордость не позволяет».

«Японские протесты по Курилам уже стали традицией. Смешной довольно традицией, надо заметить».

«Ветер воет — караван идет. Ну их с их протестами. Наших Курил им не видать, как своих ушей».

«Все так, только вот почему в угоду японцам у нас перестали отмечать День Победы над Японией 3 сентября, а толерантно стали отмечать 2 сентября День окончания Второй мировой войны? Наши власти хотели угодить «партнерам»? Так ведь опять не угодили — вон они протесты как слали, так и шлют. Как раньше праздновали День Победы над Японией, так и надо было продолжать! Кстати, заколачивание фанерой Мавзолея на Красной площади в День Победы — из той же оперы. Ну и что — санкции отменили? Нет. Так и с японцами».

«Нашли что обсуждать! Протест — не арест, заявят — рассмотрим».

«Сдаваться нам нельзя, друзья! Курилы — русская земля!» — такие и похожие комментарии к японскому протесту оставляют сахалинцы и курильчане в социальных сетях.

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Далеко не все на Дальнем Востоке отмечали «новомодный» День окончания Второй мировой войны. В свободном порту Ванино в Хабаровском крае представители Русского географического общества, ветераны боевых действий, представители духовенства, студенчества и просто жители вышли в День Победы над Японией в море, присоединившись к акции «Бескозырка», которая проходит во многих портовых городах страны. На воду были спущены венки в память о погибших в августе — сентябре 1945 года советских солдатах и офицерах, отдавших свои жизни за освобождение южной части Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов.

Сергей Булдаков Акция Бескозырка, воинский салют в честь Дня Победы над Японией

«Мы здесь отмечаем День Победы над Японией. Так было, есть и будет всегда. Именно с наших берегов, из Советско-Гаванского укрепрайона, отправлялись 73 года назад 365-й батальон морской пехоты и 113-я отдельная бригада, которая была создана из бойцов и командиров — дальневосточников. В этой операции принимал участие наш земляк — герой Николай Иванович Бельды. За участие в операции он был награжден медалью Ушакова. Вместе с нами в этот день в море вышел ветеран Великой Отечественной войны Григорий Фионович Иванов, морской пехотинец. Мы никогда не забудем подвига наших бойцов, отдавших жизни за безопасность наших дальневосточных берегов, за возвращение в границы нашей Родины южного Сахалина и Курильских островов», — сказал председатель Ванинского отделения Русского географического общества Сергей Булдаков.

Сергей Булдаков Жители СПВ Ванино вышли в море, чтобы отметить День Победы над Японией

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Как сообщало ИА REGNUM, Япония заявила протест из-за праздничных мероприятий на Курильских островах, посвященных Дню окончания Второй мировой войны. Об этом заявил генеральный секретарь правительства страны восходящего солнца Ёсихидэ Суга. Протест Япония выразила России по дипломатическим каналам. Суга отметил, что «данные действия Москвы «не совпадают с позицией Японии» и «являются неприемлемыми».

Поводом для протеста послужил подход на Курилы группы кораблей ВМФ РФ — крупнейший со времен так называемой «холодной войны». 28 кораблей ТОФ перешли из Охотского в Японское море. Они не нарушали границы соседней страны.

В пресс-службе ТОФ сообщали, что в акваториях двух морей идут учения. В них принимают участие корабли, подводные лодки, ракетные катера, береговые ракетные соединения.