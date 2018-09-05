Нью-Йорк, США, 5 сентября, 2018, 06:18 — ИА Регнум. Победительница Открытого чемпионата США 2017 года, американка Слоан Стивенс, выбыла с нынешнего розыгрыша турнира. В четвертьфинале она проиграла латвийской теннисистке Анастасии Севастовой.

Carine06 Слоан Стивенс

Матч, продолжавшийся 1 час 23 минуты, завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Севастовой.

Стивенс допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету Севастовой два эйса, одна ошибка на подаче и 5 из 8 реализованных брейков.

В полуфинале Севастова встретится с американкой Сереной Уильямс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мария Шарапова проиграла представительнице Испании Карле Суарес-Наварро в четвёртом круге US Open со счётом 4:6, 3:6.

Читайте также: Шарапова выбыла с US Open, проиграв в четвёртом круге