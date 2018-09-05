Анкара, 5 сентября, 2018, 05:38 — ИА Регнум. Сотрудничество между Россией и Турцией является важным в свете возможной военной операции сирийской армии в провинции Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Haberturk.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По словам турецкого президента, в случае военной операции в Идлибе может погибнуть много людей, что вызовет поток беженцев из этой сирийской провинции. Он считает, что первым местом, куда направятся беженцы, будет Турция.

Кроме того, Эрдоган заявил, что на саммите Россия — Турция — Иран, запланированном на 7 сентября в Тегеране, возможно, удастся не допустить начала военной операции в провинции Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с подобным заявлением выступил президент США Дональд Трамп в своем Twitter. Американский лидер также заявил, что военные действия в Идлибе приведут ко множеству жертв, и призвал Россию и Иран отказаться от участия в военной операции.