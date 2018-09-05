Владивосток, 5 сентября, 2018, 04:29 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного Собрания Приморья выступили за сохранение в полном объёме ранее установленных региональных доплат и компенсаций, а также льгот по социальному обслуживанию пенсионеров. Уже подготовлены соответствующие законопроекты и переданы врио губернатора на рассмотрение, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу краевого парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

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Так, депутатами фракции «Единая Россия» были разработаны изменения в краевое законодательство, предусматривающие сохранение региональных льгот для лиц, достигших предпенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

«Изменения касаются двух законов «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края» и «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края», поправки в которые уже разработаны», — пояснили в пресс-службе ЗС ПК.

Таким образом, региональные льготы буду сохранены для мужчин, достигших 60 лет и женщин, достигших 55 лет, относящихся к категориям ветеранов федерального значения, ветеранов Приморского края, жителей Приморья, которые имеют особые заслуги перед Отечеством. Также к льготной категории граждан относятся работники бюджетной сферы, проживающие в сельской местности и посёлках городского типа.

Кроме того, будет сохранена компенсация расходов за уплату средств за капитальный ремонт для граждан, достигших 70 и 80 лет. Для граждан, достигшим возраста 70-ти лет — в размере 50%, и достигшим возраста 80 лет — в размере 100% (если они проживают в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 для мужчин).

«Изменения в законы, предусматривающие сохранение региональных льгот, планируется рассмотреть на заседании профильного комитета 20 сентября», — добавили в Законодательном Собрании.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе обращения президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» сохранить при проведении пенсионной реформы все региональные льготы, которые были введены до 1 января 2018 года, для граждан предпенсионного возраста.