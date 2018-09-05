Москва, 5 сентября, 2018, 04:29 — ИА Регнум. Доля бизнесмена Романа Абрамовича в Crispian Investments Ltd снизилась до 49,95%, пишет 5 сентября газета «Коммерсантъ».

Rajasekharan Parameswaran Роман Абрамович

Уточняется, что 0,05% акций Абрамович продал Давиду Давидовичу в минувшем месяце. Это сделано, как считают источники издания, в рамках защиты бизнеса от возможных санкций США.

Отмечается, что реорганизация произошла и в компании Evraz, в которой Абрамович теперь имеет долю 30,52% (косвенно — через Greenleas International Holdings Ltd).

Акционеры Evraz, по данным издания, беспокоятся о негативном влиянии американских санкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа российский министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Запад отказаться от ультимативной манеры переговоров с Москвой.

«При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга», — сказал Лавров.