Баку, 5 сентября, 2018, 01:54 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник, 4 сентября, распоряжение об освобождении от должности президента открытого акционерного общества «Азерэнержи» Этибара Пирвердиева, сообщает musavat.com.

socialmedia.am Небоскреб в Баку, окрашенный в цвета армянского флага

В ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС, в результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана.

Пирвердиев на совещании 4 июля рассказал, что в последние дни наблюдался рост потребления электроэнергии в стране на 40% — до 70−75 млн киловатт/час, что и стало причиной аварии на ТЭС. Однако, президент страны Ильхам Алиев заявил, что жара и рост потребления электроэнергии не могут быть причиной блэкаута энергосистемы.

«Вам должно быть стыдно перед народом за доставленные неудобства. Авария нанесла ущерб не только гражданам, но и экономике. SOCAR серьезно пострадала», — сказал Алиев.

Специальная госкомиссия, созданная по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, пришла к заключению, что одной из основных причин аварии в энергосистеме Азербайджана, произошедшей 3 июля 2018 года, стала неготовность ОАО «Азерэнержи» к аварии на должном уровне, существующие технические и ряд других недочетов в деятельности общества, которые не позволили адекватно отреагировать на случившееся.

Отметим, что после аварии пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook сделал следующую запись: «Гидрогигант Мингечаури, небоскрёбы Баку, бакинский аэропорт», поставив при этом хэштэги #kibernet, #kiber.

На вопрос одного из пользователей «Серьезно?» Ованнисян отвтеил: «Несерьезные вещи не пишу».

4 июля в сети появились фотографии известных в Баку «Пламенных башен», окрашенных в цвета армянского флага — красный, синий и оранжевый.

На опубликованных в Facebook и Twitter многочисленных фотографиях, сделанных из разных точек столицы Азербайджана, четко видны все цвета армянского флага в правильной очередности.