Вашингтон, 5 сентября, 2018, 01:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп приказывал главе минобороны США Джеймсу Мэттису убить президента Сирии Башара Асада, сообщает Washington Post, приводя фрагменты из книги члена редколлегии издания Боба Вудварда.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам Вудварда, случай мнимой химической атаки со стороны Дамаска в 2017 году привел Трампа в неистовство. Американский президент позвонил главе Пентагона и заявил, что хочет «убить диктатора». Причем заявил он это с обилием ненормативной лексики:

«Давай нахрен убьем его! Давай действовать! Давай их там всех нахрен поубиваем!»

В ответ Мэттис заявил президенту, что займется этим. Но после того, как Мэттис повесил трубку, он приказал своему помощнику не исполнять это указание президента. В итоге в качестве ответной меры США нанесли ракетный удар по сирийской территории.

Напомним, 4 апреля 2017 года сирийские террористы обвинили правительство Асада в использовании химического оружия в населенном пункте Хан-Шейхун провинции Идлиб. Через несколько дней как ответ на «химическую атаку» США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских войск «Шайрат» в провинции Хомс. С американских кораблей в Средиземном море по авиабазе было выпущено 59 ракет «Томагавк».