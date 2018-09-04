Баку, 5 сентября, 2018, 01:14 — ИА Регнум. В создании турецкой военной базы в Нахичевани нет необходимости. Об этом заявил экс-начальник управления разведки генштаба ВС Турции, генерал-полковник в отставке Исмаил Хаггы Пекин, отвечая на вопрос о том, собирается ли Турция строить военную базу в Нахичевани.

Fuad2006 Нахичеванская автономная республика

Как пишет агентство Turan, ранее обозреватель турецкой газеты Sözcü Зейнаб Гюрджанлы сообщила, что в Анкаре поговаривают о подготовке Турции к открытию в Нахичевани военной базы.

«B Нахичевани расквартирован корпус вооруженных сил Азербайджана, Турция оказывает ему необходимую поддержку. Там находятся наши военные советники, Турция тесно сотрудничает с пограничными войсками и силами особого назначения Нахичевани. Когда из Азербайджана невозможно отправить топливо для войск в Нахичевани, Турция, а иногда и Иран, обеспечивают топливом военные силы автономии», — сказал генерал-полковник Пекин.

Он также обратил внимание на то, что открытие Турцией военной базы вызвало бы подозрение у Ирана.

«Нахичевань, с одной стороны, граничит с Арменией, а с другой — с Турцией. Оказание Турцией поддержки военным силам в Нахичевани беспокоит Армению, но она не должна вызвать беспокойство, так как слишком мала. А вот появление по соседству военной базы страны-члена НАТО, может вызвать у Ирана определенную настороженность.

Да и вообще, открывать в Нахичевани базу нет никакого смысла, так как Турция и без этого оказывает автономии необходимую поддержку. Зачем надо строить базу, когда очень близко к Нахичевани — в городах Догубеязит, Карс расположены наши военные части, а Эрзеруме — корпус? Сейчас рассматривается вопрос о создании нашей морской базы в Турецкой Республике Северного Кипра. Нам следует сконцентрировать внимание на этом», — заявил экс-начальник военной разведки Турции агентству Turan.