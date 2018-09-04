Ереван, 5 сентября, 2018, 00:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня, 4 сентября, генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера.

primeminister.am Никол Пашинян (слева) и Томас Гремингер

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил, что Армения придает большое значение сотрудничеству с ОБСЕ в области европейской и региональной безопасности, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес, и готова продолжать эффективное партнерство.

Премьер-министр обратился к последним внутриполитическим событиям в Армении, представив реформы, проводимые в направлении развития демократии, утверждения верховенства закона, борьбы с коррупцией, проведения внеочередных парламентских выборов.

Пашинян отметил, что для правительства Армении приоритетом является проведение более свободных, прозрачных и демократических выборов, и правительство придает большое значение поддержке со стороны партнерских международных структур, включая техническую и экспертную поддержку ОБСЕ.

Томас Гремингер поприветствовал происходящие в Армении процессы и выразил готовность поддержать повестку правительства по проведению реформ.

Премьер-министр Армении и генеральный секретарь ОБСЕ также коснулись процесса по мирному урегулированию карабахского конфликта. Никол Пашинян отметил важность активных усилий ОБСЕ и международного сообщества, чтобы сделать регион более безопасным, и подчеркнул, что Армения привержена мирному урегулированию конфликта путем переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.