Лос-Анджелес, США, 5 сентября, 2018, 00:44 — ИА Регнум. Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась заводить уголовные дела на Кевина Спейси и Стивена Сигала по обвинениям в сексуальных домогательствах, сообщает TMZ.

Цитата из к/ф «Семь». Реж. Дэвид Финчер. 1995. США Кевин Спейси

Как сообщает портал, прокуратура отказалась заводить дела за истечением срока давности, так как случаи домогательств были выявлены в начале 1990-х годов. Конкретно по делу Спейси прокуратура также сочла доказательства в совершении преступления неубедительными.

Стивена Сигала обвиняют в случае домогательства, совершенного еще в 1993 году. В его адрес прокуратура также отказалась заводить дело за истечением срока давности.

Ранее, в июле 2018 года, голливудский актер Гай Пирс в интервью назвал Кевина Спейси «любителем распускать руки». А в 2017 году Спейси обвинил актер Энтони Рэпп в сексуальных домогательствах, когда самому Рэппу было всего 14 лет.