Москва, 5 сентября, 2018, 00:34 — ИА Регнум. В чем конкретно заключаются претензии США к России в связи с мнимым несоблюдением Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), призвал перечислить российский министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире «Большой игры» на Первом канале.

Американские претензии

Комментируя состояние российско-американского диалога по двум договорам — о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) и РСМД, российский министр сказал, что по этим соглашениям Москва и Вашингтон продолжают вести переговоры.

По его словам, претензии есть по обоим документам, и Москва согласна обсуждать вопросы, поставленные американцами.

«Очень просим только конкретизировать, что имеется в виду, когда нас обвиняют в нарушении ДРСМД», — сказал Лавров.

Напомним, США неоднократно обвиняли Россию в нарушениях РСМД, который был подписан 8 декабря 1987 года Советским Союзом и Соединенными Штатами. Эти претензии США используют как повод для отказа от договора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня в МИД РФ заявили, что Вашингтон заинтересован в соблюдении договора. Ранее, в конце 2017 года, российский президент Владимир Путин обвинил Вашингтон в целенаправленном уходе от обязательств по договору.

«Все время выискивают какие-то нарушения с нашей стороны, а сами последовательно этим занимаются», — заявил Путин.

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