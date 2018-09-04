* запрещённая в России организация

Москва, 5 сентября, 2018, 00:05 — ИА Регнум. В заявлениях Вашингтона об угрозе гуманитарной катастрофы в Идлибе наблюдается скрытое желание США спасти террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от разгрома в Сирии, заявил 4 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и террористы

Сергей Лавров напомнил, что в ходе военных операций в Алеппо и Восточной Гуте Россия обеспечивала коридоры для выхода мирных жителей из опасных зон, в то время как США в Ракке и Мосуле не предпринимали никаких усилий для избежания жертв среди мирного населения.

Таким образом глава МИД РФ прокомментировал сообщение президента США Дональда Трампа в Twitter, в котором он рассуждал о необходимости избежать гуманитарной катастрофы в сирийском Идлибе.

«Когда коалиция, которую создали американцы, брала Ракку, а еще раньше в Ираке брала город Мосул, которые были заняты игиловцами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), там никаких гуманитарных коридоров не было, не было никаких усилий договориться с кем-то о том, чтобы заключить локальное перемирие и избежать ненужных жертв…» — сказал Сергей Лавров.

«Поэтому не надо повторять те провалы, которая совершила в том числе администрация Обамы, которая обещала клятвенно, подписалась на бумаге под своим обязательством размежевать умеренную оппозицию от «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не сделала этого. Сейчас мы наблюдаем такое же подспудное желание, если я правильно понимаю ситуацию, «Джебхат ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вывести из-под удара», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Идлиб является последним крупным районом Сирии, контролируемым непримиримыми боевиками. США и их сателлиты всеми способами пытаются предотвратить освобождение этого района от незаконных вооруженных формирований.