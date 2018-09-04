Вашингтон, 4 сентября, 2018, 22:27 — ИА Регнум. Россия дестабилизирует Украину и ее власти, используя «целый набор инструментов», заявил 4 сентября директор национальной разведки США Дэн Коутс на конференции по безопасности в Вашингтоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Угроза

В частности, Коутс рассказал о попытках России дестабилизировать украинское правительство перед выборами 2019 года. По его словам, Россия использует разные методы вплоть до военного давления и убийств.

Коутс также сообщил о кампаниях влияния и кибератаках, применяемых Россией для выведения из равновесия многострадального правительства Украины.

Кроме того, глава нацразведки предрёк ухудшение ситуации в самой России, под влиянием которого российское руководство усилит антизападную риторику.

Как сообщало ИА REGNUM, до сих пор Вашингтон не смог предоставить ни одного доказательства своих обвинений во вмешательстве в выборы в США, Франции, Германии и еще в целом ряде стран.