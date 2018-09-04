Тель-Авив, Израиль, 4 сентября, 2018, 22:33 — ИА Регнум. В Иерусалим прибыл президент Филиппин Родриго Дутерте. В аэропорту его встретил министр связи Израиля Аюб Кара, который поблагодарил главу Филиппин за многолетнюю поддержку еврейского государства в ООН и ЮНЕСКО. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, первый в истории визит президента Филиппин в Израиль продлится три дня, в течение которых пройдут встречи с представителями власти и бизнеса ближневосточного государства. Также будет подписан ряд соглашений по вопросам сотрудничества в сферах экономики, бизнеса и борьбы с распространением наркотиков.

Presidential Communications Operations Office Родриго Дутерте

Сразу после прилета Дутерте встретился с гражданами Филиппин, проживающими в Израиле. На встрече он извинился за свои недавние заявления в адрес бывшего американского президента Барака Обамы. Филиппинский президент также оценил положение граждан его страны, занятых в Израиле в качестве воспитателей и сиделок, как «лучшее на Ближнем Востоке».

В понедельник, 3 сентября, глава Филиппин посетил мемориальный комплекс «Яд ва-Шем» в Иерусалиме, а после этого встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и президентом Рувеном Ривлином.