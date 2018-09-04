Аддис-Абеба, 4 сентября, 2018, 22:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед совершит визит в США в рамках участия в 73-й ассамблее ООН (Организация Объединенных Наций). Также глава государства намерен встретиться с эфиопами, проживающими в Нью-Йорке и Канаде.

Mark Neyman Абий Ахмед

В данный момент в консульстве Эфиопии сформирован специальный комитет, который осуществляет подготовку к прибытию премьер-министра. Комитет готовит площадку для выступления главы государства, а также занимается приглашением на встречу проживающих в Нью-Йорке и Торонто эфиопов.

За месяц до этого, в конце июля, во время своей предыдущей рабочей поездки в США премьер-министр Абий Ахмед посетил Вашингтон и Калифорнию. Тогда на встрече в Лос-Анджелесе премьер пообещал провести аналогичную встречу и с эфиопами из Торонто и Нью-Йорка.

В настоящее время глава государства находится с рабочим визитом в Пекине на Пекинском саммите Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), который проходил в столице Поднебесной с 3 по 4 сентября, сообщает эфиопское новостное агентство Зэ-Хабэша.