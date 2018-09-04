Москва, 4 сентября, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Москва не отказывается от нормандского формата переговоров по Донбассу, однако считает неуместным их проведение после убийства главы ДНР Александра Захарченко. Об этом 4 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сейчас это было бы просто неуместно и кощунственно, особенно в свете того, что ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства», — сказал российский министр.

Сергей Лавров также отметил, что в целом сегодня ни Франция, ни Германия не могут повлиять на президента Украины Петра Порошенко, и склонить Киев к выполнению взятых на себя обязательств могут только США.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате террористического акта в кафе в центре Донецка.

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