Екатеринбург, 4 сентября, 2018, 21:48 — ИА Регнум. Свердловский областной суд 4 сентября огласил приговор владельцам интернет-магазина, торговавшего наркотиками. Приговор был вынесен по материалам полиции, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Наркотики

Под судом оказались три молодых человека. Один распространял наркотики по закладкам, второй занимался фасовкой и оформлением банковских карт, а третий трудился «курьером». В августе 2016 года их деятельность была прекращена. У них изъяли 10 719 граммов нарковещества. Этого бы хватило на более 20 тыс. доз, говорит полковник Горелых.

В итоге все трое получили длительные сроки заключения. По информации областной прокуратуры, Вартан М. получил 10 лет лишения свободы, Артём З. — 9 лет, а Андрей Ю. все 16. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.