Осло, 4 сентября, 2018, 21:56 — ИА Регнум. Датские производители детских игрушек Lego намерены дать новую жизнь знаменитым конструкторам, коренным образом изменив технологию производства. Как сообщает норвежское новостное издание «Афтенпостен», основная цель — переход от стандартного пластика к альтернативным составляющим природного происхождения. В штаб-квартире Lego (Билунн, Дания) озадаченные дизайнеры работают над тем, чтобы их продукт в новом качестве остался привычным и удобным для целевой аудитории.

Lotsotrash Rонструктор «Лего»

По словам вице-президента компании Тима Брукса, заводы Lego ежедневно производят более 100 000 000 деталей, что влечет за собой выброс около 1 000 000 тонн углекислого газа в год. Именно поэтому организация находится в поисках новых материалов: важно, чтобы конструктор так же легко собирался и разбирался, как и его предыдущие вариации, изготовленные из пластика.

На данный момент Lego уже проинвестировала технологические исследования на сумму более 1 000 000 000 датских крон и привлекла к работе около 100 специалистов.