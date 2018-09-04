Дакка, 4 сентября, 2018, 22:26 — ИА Регнум. Группа 3-го батальона быстрого реагирования Бангладеш (RAB-3) задержала автобус с шестью контрабандистами, перевозившими 14 килограммов золота. Как сообщает бангладешское новостное издание «Маноб замин», в ночь со второе на третье сентября автобус покинул г. Силхет (округ Силхет, Бангладеш) и отправился по направлению к столице — Дакке. Общая стоимость перевозимого контрабандистами золота составляет порядка 60 миллионов така (более 700 тысяч долларов). Данную информацию подтвердил начальник отдела по взаимодействию со СМИ муфтий Махмуд Хан.

Factroom.ru Золото

Представитель Группы 3-го батальона быстрого реагирования заявил, что поиски контрабандистов в салоне автобуса, задержанного на остановке в г. Нарсингди (восточная часть округа Дакка), велись согласно имеющейся в распоряжении спецслужб секретной информации. Всего было изъято 120 золотых слитков весом 14 килограммов. Сегодня в Дакке представители пресс-службы Главного управления батальона быстрого реагирования провели пресс-конференция, на которой рассказали подробности операции.