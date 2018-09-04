Дакка, 4 сентября, 2018, 22:35 — ИА Регнум. Аномально продолжительные муссоны вызвали всплеск лихорадки денге в Бангладеш. Основным переносчиком заболевания являются комары, популяция которых значительно увеличилась в результате отклонений от нормы выпадения осадков.

nuzree Комар

С начала 2018 года в Дакке от лихорадки денге погибло десять человек, а число зараженных составило 2718 горожан. Об этом сообщило Генеральное управление медицинской службы Бангладеш. Эксперты в области здравоохранения считают, что властям необходимо принять срочные меры по уничтожению личинок комаров, а также оповестить население о необходимых мерах предосторожности.

Первый случай эпидемии лихорадки денге в Дакке был зарегистрирован в 2000 году. По информации бангладешского новостного издания «Дакка Трибьюн», с тех пор данное заболевание унесло жизни по меньшей мере 270 человек, а общее число заразившихся в столице превысило 40 тысяч.