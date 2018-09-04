Дакка, 4 сентября, 2018, 21:40 — ИА Регнум. К 2030 году правительство Бангладеш планирует построить десять крупных энергетических объектов общей мощностью 15 000 МВт в рамках Генерального плана по развитию системы энергоснабжения. Как сообщает бангладешское новостное издание «Дакка Трибьюн», правительство планирует производить 40 000 МВт к 2030 году, а к 2041 — 60 000 МВт в год. Последняя дата выбрана не случайно: в 2041 году Бангладеш будет отмечать 50 лет своей независимости.

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Особо отмечается, что к 2030 году объем производимой на атомных электростанциях энергии будет увеличен на 4 000 МВт. Министерство науки и технологии Бангладеш уже начало осуществление проекта мощностью 2 400 МВт.

Тем не менее, официальные представители правительства Бангладеш отметили, что фактическая работа по строительству отдельных объектов приостановлена в связи с неразрешенными финансовыми вопросами.