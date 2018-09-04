Оренбург, 4 сентября, 2018, 21:12 — ИА Регнум. В Оренбурге в СКК «Оренбуржье» сегодня, 4 сентября, состоялось торжественное открытие Международного молодёжного образовательного форума «Евразия». Для участия в различных образовательных и творческих площадках форума в Оренбург собрались 800 молодежных лидеров из 77 стран. Волонтёрский корпус на форуме представлен 180 добровольцами. Из них 30 приехали в Оренбуржье из других регионов России и стран — участниц форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

Orenburg-gov.ru Глава Оренбуржья Юрий Берг выступил с приветствием к участникам Международного молодёжного форума

«Мы встречаем своих друзей в самом сердце Евразии! Оренбуржье приветствует всех, кто говорит и думает по-русски, и тех, кто только хочет этому научиться. Кто разделяет наши ценности и устремления, кто готов к сотрудничеству и ценит дружбу. Наши двери и наши сердца открыты для вас! — сказал на церемонии открытия форума губернатор Юрий Берг. — В этом году наш молодёжный форум обрёл новый статус. По поручению президента России Владимира Владимировича Путина «Евразия» вошла в пул федеральных форумных площадок. Мы благодарим президента России за огромную поддержку, которую мы ощущаем! Здесь, на площадках форума «Евразия», появятся новые идеи, проекты и мечты. Я верю, что они обязательно исполнятся. И в этом помогут гранты, которые получат самые лучшие проекты форума. Оренбуржье готово предложить площадку для реализации передовых идей».

Президент России Владимир Путин направил участникам приветствие, которое зачитал руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев. Глава государства отметил, что молодёжный образовательный форум завоевал известность, обогатился интересными идеями, планами, инициативами, зарекомендовал себя эффективной и востребованной площадкой для делового взаимодействия и дружеского общения молодёжи государств Евразии.

«В нынешнем году у форумчан — вновь большая и насыщенная повестка, в которой нашли отражение вопросы укрепления международных гуманитарных, культурных, образовательных связей, популяризации русского языка и русской культуры. И конечно, вы сможете познакомиться с достопримечательностями и памятными местами Оренбурга, который находится на границе Европы и Азии, в полной мере ощутить гостеприимство и радушие его жителей. Уверен, что форум пройдет на высоком уровне, даст старт новым совместным, взаимополезным проектам, позволит участникам обменяться опытом и практическими наработками», — отметил Владимир Путин в обращении к участникам форума.

Руководитель представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Оренбургской области Александр Кузнецов зачитал приветствие организаторам и участникам форума министра иностранных дел Сергея Лаврова:

«Ваши встречи уверенно утверждаются в качестве востребованной площадки молодежного сотрудничества на обширном евразийском пространстве. Такая работа, способствующая сплочению молодых людей из разных стран, а в конечном итоге — укреплению доверия и взаимопонимания на международной арене, заслуживает уважения и поддержки. На этот раз в фокусе вашего внимания будет широкий спектр вопросов, связанных с наращиванием разнопланового взаимодействия на нашем общем континенте, в том числе в сфере экологии, здравоохранения, межкультурного диалога.

Рассчитываю, что реализация насыщенной программы форума будет содействовать установлению новых взаимополезных контактов, осуществлению совместных инициатив на благо граждан наших государств, а также позволит вам ближе познакомиться с многочисленными достопримечательностями Оренбуржья — этого самобытного российского региона. Желаю плодотворных дискуссий и всего самого доброго».

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Михаил Брюханов поздравил участников от имени руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой. Она отметила, что форум, который объединяет представителей молодёжи стран Евразийского континента, за три года проведения стал значимым событием в общественной жизни России. На сегодняшний день это уникальная площадка для коммуникации молодых людей, объединенных вокруг идеи русского мира:

«Неслучайно это мероприятие проходит в самом сердце Евразии — городе Оренбурге. Этот город всегда имел стратегическое значение, был не только крепостью, охранявшей юго-восточные границы Российской империи, но и связующим звеном между христианской и мусульманской цивилизациями, между Россией и Средней Азией».

По словам Героя России Романа Романенко, площадка форума создаёт крепкий фундамент для дружеских отношений молодого поколения евразийского сообщества.

«Я не понаслышке знаю, что открытие и изучение космоса не имеет границ и происходит в плотном международном сотрудничестве стран. Космос всегда был выше географических границ, политики. То же и в сфере международного сотрудничества активной молодежи, представители которой присутствуют сегодня здесь», — сказал он.

Руководитель Департамента молодёжных проектов Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Игорь Кастюкевич, обращаясь к участникам, отметил, что любой язык является кодом культуры нации:

«В рамках образовательной программы форума «Евразия» вы сможете изучить особенности русского языка и расширить необходимые всем нам коммуникации».

Для представителей молодёжи Евразийского континента в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» представили театрализованный пролог, идеей и сюжетной фабулой которого стало объединение молодых людей всех национальностей, знакомство с лучшими образцами российской культуры. Основной сценографической идеей стал поворот сценического пространства — каждый блок появлялся на новой сцене. Действо проходило под музыкальное сопровождение трёх оркестров: симфонического, духового, оркестра народных инструментов.

Orenburg-gov.ru В Оренбурге открылся Международный молодёжный образовательный форум «Евразия». В СКК «Оренбуржье» — аншлаг

В концерте приняли участие артисты Оренбургского государственного академического русского народного хора, детского ансамбля песни и танца «Зёрнышко», детской студии народного искусства «Забава», студенты Оренбургского областного колледжа культуры и искусств, муниципальный духовой оркестр «Оренбург», ансамбль барабанщиков Оренбургского Президентского кадетского училища, студенты эстрадного отделения музыкального колледжа Оренбургского госинститута искусств и хореографические коллективы. Гостей также приветствовали народный хореографический ансамбль «Лора-Данс», группа ходулистов «Сарафан-групп», акробаты.

После официальной церемонии началась дискотека, хедлайнером которой стал Натан (Москва). Финалом красочного торжества стал фейерверк для нескольких тысяч гостей и участников форума.

Добавим, Международный молодёжный образовательный форум «Евразия» проходит в Оренбургской области с 4 по 10 сентября. Форум «Евразия» 2018 — это 800 участников из 77 стран, около 100 экспертов-спикеров, политиков, общественных деятелей, почётных гостей, 180 волонтёров. Грантовый фонд форума — 3,7 млн рублей.

Инициатором проведения Международного молодёжного образовательного форума «Евразия» выступил губернатор Оренбургской области Юрий Берг. В 2015 году глава региона на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным высказал предложение провести Евразийский молодёжный форум в Оренбуржье. Президент поддержал инициативу оренбуржцев, и первый форум «Евразия» прошёл в Оренбуржье уже в 2016 году. Тогда в Оренбурге собрались 800 представителей молодёжи со всего мира.