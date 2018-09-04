Исламабад, 4 сентября, 2018, 22:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан отдал распоряжение продать на аукционе 17 сентября в резиденции премьер-министра 102 автомобиля из собственности правительства. Сокращение автопарка проходит в рамках программы сокращения расходов, за которую ратует новый премьер. По сообщению пакистанского новостного агентства Jang, среди распродаваемых автомобилей будут 27 специальных пуленепробиваемых автомобилей, 8 представительских BMW и 28 «Мерседесов».

Автомобили

Имран Хан, лидер партии «Движение за справедливость», возглавил страну после победы на парламентских выборах 25 июля 2018 года. Бывший капитан национальной сборной по крикету сделал борьбу с коррупцией и сокращение ненужных расходов своим центральным предвыборным обещанием.