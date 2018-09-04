Сеул, 4 сентября, 2018, 21:06 — ИА Регнум. Немногим более половины южнокорейских граждан одобряют деятельность Мун Чжэ Ина на посту главы государства. Это самый низкий показатель за весь период его президентства. Согласно данным корейского информагентства Yonhap, текущий рейтинг составляет 55,2%. Снижение уровня поддержки обусловлено неудачами в реализации государственной программы по повышению доходов наёмных работников. Из-за роста минимального уровня заработной платы владельцы предприятий вынуждены сокращать рабочие места. Таким образом правительству не удаётся заметно снизить безработицу, что и вызывает недовольство граждан.