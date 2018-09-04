Сеул, 4 сентября, 2018, 21:00 — ИА Регнум. 5 сентября в качестве представителя президента Южной Кореи в Пхеньян прибудет начальник управления национальной безопасности Чон Ый Ён для подготовки межкорейского саммита и проведения переговоров о ядерном разоружении. Как сообщает агентство Yonhap, помимо Чон Ый Ёна в состав южнокорейской делегации войдут официальные лица из администрации президента и разведывательных служб. Это будет уже их второй визит в Северную Корею за последние полгода. Делегация пробудет в столице КНДР 1 день.