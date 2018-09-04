Москва, 4 сентября, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Проблема незаконных вооружённых формирований в сирийской провинции Идлиб может быть решена бескровным путём, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Пушков

«Ни разрушения, ни жертвы среди гражданских не смущали США в Мосуле или в Ракке. Есть и бескровное решение: пусть США убедят боевиков сложить оружие», — написал сенатор 4 сентября в своём микроблоге в Twitter.

Таким образом Алексей Пушков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который ранее написал в своём микроблоге, что возможная военная операция правительственных сил Сирии по освобождению провинции Идлиб от террористов приведёт к «гуманитарной трагедии».

Глава Белого дома отметил, что сирийский лидер Башар Асад не должен «безрассудно атаковать» провинцию Идлиб, а также предостерёг Россию и Иран от совершения «фатальной гуманитарной ошибки» в случае участия в этой операции.

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