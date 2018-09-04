Хама, Сирия, 4 сентября, 2018, 20:34 — ИА Регнум. В результате воздушного удара Израиля по территории Сирии погиб один человек, еще четверо получили ранения, сообщает 4 сентября информагентство САНА со ссылкой на руководство больницы города Масьяф.

U.S. Air Force Израильский истребитель

Уточняется, что удар самолеты ВВС Израиля нанесли по пригороду Хамы. Ранее сообщалось, что сирийскими средствами ПВО были сбиты несколько израильских ракет, выпущенных боевыми самолетами.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября агентство САНА заявило о нескольких взрывах в районе Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы. Позднее последовало уточнение, что несколько ракет, выпущенных самолетами ВВС Израиля, были сбиты.

Официальных комментариев этого инцидента с израильской стороны пока не последовало.