Ташкент, 4 сентября, 2018, 21:12 — ИА Регнум. В текстильную отрасль Узбекистана привлечено более $3 млрд иностранных инвестиций, сообщает 4 сентября издание «Спутник» со ссылкой на главу «Узтекстильпрома» Ильхома Хайдарова.

Плакат «Хлопководы Узбекистана» (фрагмент). Ташкент, 1952

По его словам, Узбекистан заинтересован в привлечении прямых иностранных инвестиций в текстильную отрасль. Хайдаров заявил, что республика переходить на новый этап развития промышленности, который заключается в создании кластерных производств.

Отметим, на территории Узбекистана функционирует более 7 тыс. предприятий текстильной промышленности, в том числе 150 совместных и иностранных предприятий. В 2018 году Узбекистан экспортировал текстильную продукцию на $700 млн.