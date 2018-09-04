Оренбург, 4 сентября, 2018, 20:24 — ИА Регнум. В Оренбуржье под суд отдан бывший директор одного из ООО. Ему вменяют сокрытие от налогообложения денежных средств в размере порядка 4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном следственном управлении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Такая сумма набежала за 5 октября 2017 — 31 января 2018 года. Следствие отмечает, что теперь уже бывший директор укрыл эти суммы с помощью проведения операций через счета других организаций.

Но похоже, что всё было зря. Гражданина поймали и отдали под суд. А в ходе следствия сотрудники силовых структур и налоговой службы смогли вернут в бюджет всю скрытую от налогов сумму.