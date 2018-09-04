Токио, 4 сентября, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Жертвами обрушившегося на Японию мощного тайфуна «Джеби» стали уже восемь человек, порядка 350 получили ранения и травмы, сообщает 4 сентября телеканал NHK.

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По информации телеканала, случаи гибели людей отмечены в западной части страны в префектурах Осака, Сига и Миэ.

Из-за тайфуна отменены 632 авиарейса, свыше 300 тыс. жителей Японии получили от властей рекомендацию эвакуироваться. Кроме того, сорванным с якоря танкером в Осаке поврежден единственный мост, ведущий на искусственный остров, где расположен международный аэропорт «Кансай».

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Джеби», признанный самым мощным с 1993 года, движется на северо-восток в сторону России.