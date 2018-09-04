Астана, 4 сентября, 2018, 20:22 — ИА Регнум. До 2023 года в Астане построят 10 новых поликлиник общей стоимостью более 25 млрд тенге ($68 млн), сообщает 4 сентября издание BNews со ссылкой на заместителя руководителя управления общественного здравоохранения Астаны Алию Рустемову.

Иван Шилов ИА REGNUM Астана

По её словам, строительства будет выполняться в рамках государственно-частного партнерства. В рамках подобного формата сотрудничества в 2018 года в Астане открыто три амбулатории. Рустемова считает, что здравоохранение может стать драйвером роста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане планируют размещать поликлиники на первых этажах новостроек. Застройщики будут учитывать при планировании здания возможность размещения поликлиник.